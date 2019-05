Prozess um Schmuggel von 1100 Kilo Kokain beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es ab heute um den Schmuggel von 1100 Kilo Kokain. Angeklagt sind acht Männer im Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Das Rauschgift befand sich in einem Container, der per Schiff aus dem brasilianischen Hafen Santos kam, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In Hamburg wurde er am 8. November vergangenen Jahres auf einen Lastwagen verladen. Angeblich enthielt der Container nur Gelatine, die nach Süddeutschland gebracht werden sollte.

Drei der Angeklagten, darunter nach Polizeiangaben ein führendes Mitglied der Hells Angels (39), sollen den Lastwagenfahrer an der A7 bei Garlstorf (Landkreis Harburg) überfallen haben. Sie täuschten laut Staatsanwaltschaft eine Polizeikontrolle vor. Mit einem Blaulichtfahrzeug dirigierten sie den Transporter auf einen Parkplatz, zogen den Fahrer aus der Kabine und fesselten ihn mit Handschellen.

Zwei der Angeklagten fuhren den Lastwagen zu einem Lagerhaus in Hamburg-Rothenburgsort. Doch beim Abladen der Kokain-Päckchen wurden die beiden Männer und drei mutmaßliche Komplizen von Spezialkräften der Polizei überrascht und verhaftet. Der Ermittler waren schon monatelang aktiv gewesen, hatten zunächst aber nur eine Drogenbande in Hamburg-Osdorf im Visier, die mit Marihuana handelte. Dabei kamen die Beamten dem ungleich größeren Kokain-Schmuggel auf die Spur. Das Gericht hat Verhandlungstermine bis Mitte November angesetzt.