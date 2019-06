Prozess um blutigen Messerangriff auf Nachbarin: Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess um einen Mordversuch im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord will das Landgericht heute sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 45-Jähriger. Der Türke soll am Abend des 20. November vergangenen Jahres seine Nachbarin heimtückisch mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fügte er der 47-Jährigen einen tiefen Schnitt am Hals zu. Die Frau schwebte in Lebensgefahr und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Der Angeklagte war nach der Tat zunächst geflüchtet, hatte sich aber am Tag darauf gestellt. Dem Messerangriff seien längere Nachbarschaftsstreitigkeiten vorausgegangen, hatte die Polizei seinerzeit mitgeteilt.

Die Staatsanwaltschaft hat acht Jahre und vier Monate Haft sowie die Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Bei der Tat sei die Schuldfähigkeit des Angeklagten erheblich vermindert gewesen. Die Polizei hatte in seiner Wohnung neben einer Schusswaffe auch Drogen gefunden. Die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe von maximal sechs Jahren und ebenfalls die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Nebenklage schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an.