Plädoyers in Mordprozess erwartet: Freund der Ex erstochen

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um einen tödlichen Streit auf offener Straße in Hamburg-Eidelstedt werden am Montag (13.00 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 21. Januar den Freund seiner von ihm getrennt lebenden Frau erstochen zu haben. Laut Anklage soll der 38-Jährige mit einem Messer in der Tasche und alkoholisiert zur Wohnung seiner Frau gekommen sein. An der Tür habe er zunächst mit einem Nachbarn gestritten und ihn geschlagen. Dann sei es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau und deren neuem Lebensgefährten gekommen. Als der 40-Jährige Pfefferspray einsetzte, habe der Angeklagte das Messer gezogen. Der Lebensgefährte der Frau flüchtete, doch der 38-Jährige habe ihn eingeholt und mit dem Messer tödlich verletzt.