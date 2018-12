Plädoyers im Prozess um Doppelmord am Jungfernstieg erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine Mutter und ihre kleine Tochter an der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg beginnen heute möglicherweise die Plädoyers. Es hängt davon ab, wie das Landgericht über einen am vergangenen Prozesstag gestellten Antrag des Verteidigers entscheidet. Der Anwalt hält den psychiatrischen Gutachter für befangen und will einen anderen Experten hören. Der bisherige Sachverständige hatte bei seiner Befragung erklärt, es sei keine Affekttat gewesen und der Angeklagte sei voll schuldfähig.

Der 34-Jährige aus dem westafrikanischen Niger hatte zum Prozessauftakt gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame, einjährige Tochter am 12. April vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Hintergrund der Bluttat ein Sorgerechtsstreit mit der ursprünglich aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stammenden Frau war.