Paar kommt wegen Schüssen auf Hells Angel vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein halbes Jahr nach den Schüssen auf einen Hamburger Hells Angel im Stadtteil St. Pauli beginnt heute der Prozess gegen zwei Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 24 Jahre alten Deutschen vor, Mittäterin bei einem versuchten Mord und schwerer Körperverletzung gewesen zu sein. Ihr 28 Jahre alter Lebensgefährte soll Anstifter der Tat gewesen sein. Der deutsche Staatsbürger war nach Polizeiangaben Mitglied der inzwischen aufgelösten Mongols, einer mit den Hells Angels verfeindeten Rockergruppierung. Zur Tatzeit saß der Angeklagte im Gefängnis.

Die Frau soll am Abend des 26. August vergangenen Jahres dem Hells Angel mit dem Auto gefolgt sein. Als der Rocker mit seinem weißen Bentley an einer roten Ampel am Millerntorplatz stoppte, soll sie neben ihm gehalten haben. Ein unbekannter Mittäter habe dann aus dem Fenster der Beifahrertür fünfmal auf den Hells Angel geschossen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 38-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Möglicherweise war die Tat ein Racheakt. Die Angeklagten waren im Juni 2016 selbst Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden. Ein Unbekannter hatte auf das Paar in einem Haus im Stadtteil Schnelsen geschossen und beide schwer verletzt. Die Angeklagten hätten den Hells Angel für die Schüsse verantwortlich gemacht und sich rächen wollen, hieß es.