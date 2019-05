Mutter erstochen: Ehemann wegen Totschlags vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Knapp sechs Monate nach den tödlichen Messerstichen auf eine vierfache Mutter im Hamburger Stadtteil Altona-Nord beginnt heute ein Prozess gegen den Ehemann. Der 50-jährige Deutsche ist wegen Totschlags angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er seine getrennt lebende Frau am frühen Morgen des 5. Dezember 2018 in ihrer Wohnung aufgesucht haben. Zunächst hätten sich die beiden nur gestritten. Dann soll der Angeklagte zu einem mitgeführten Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge gegriffen und die Frau tödlich verletzt haben.

Die 42-Jährige war nach Angaben der Polizei blutüberströmt von ihrem damals elfjährigen Sohn gefunden worden. Sie lag leblos im Schlafzimmer der Wohnung. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, hatte sie 50 Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht, am Hals und am Oberkörper. Die Polizei hatte den Ehemann noch am Abend an seiner Wohnung im Stadtteil Dulsberg festgenommen.