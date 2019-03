Millionenbetrag veruntreut: Gericht spricht Ex-Banker frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Landgericht hat einen wegen Untreue in Millionenhöhe verurteilten spielsüchtigen Banker in einer Berufungsverhandlung freigesprochen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann aufgrund seiner Spielsucht bei seinen Taten steuerungsunfähig gewesen sei, urteilte das Landgericht, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

Der 44 Jahre ehemalige stellvertretende Leiter einer Bankfiliale hatte seine Taten im November in erster Instanz im Prozess vor dem Amtsgericht Barmbek eingeräumt und Reue gezeigt. Er gestand damals, 95 Konten für erfundene Personen angelegt und 1,7 Millionen Euro veruntreut zu haben.

Anschließend gewährte er den angeblichen Kontoinhabern im Rahmen seiner Verfügungsmacht Dispositionskredite und Privatdarlehen und überwies das Geld auf seine eigenen Konten bei einer anderen Bank. So wollte er seine Verluste aus den hochspekulativen Börsengeschäften ausgleichen. Das Amtsgericht verurteilte ihn daraufhin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

In den Prozessen spielte die Frage der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten bei den Taten eine große Rolle. "Eine Steuerungsunfähigkeit sehen wir nicht. Dafür waren sie viel zu planvoll", hatte der Richter am Amtsgericht das Urteil begründet. Das Landgericht kam nach Angaben des Gerichtssprechers aber am Dienstag nun zu einer anderen Auffassung.