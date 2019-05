Haftstrafe wegen Missbrauchs von behindertem Kind

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines behinderten Kindes hat das Landgericht Hamburg einen 79-Jährigen zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafkammer erteilte dem Schulbusfahrer am Mittwoch zugleich ein fünfjähriges Berufsverbot, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Bis zur Rechtskraft des Urteils muss der 79-Jährige vorerst in Untersuchungshaft bleiben.

Nach Überzeugung des Gerichts missbrauchte der Angeklagte am 27. November 2018 auf einem Waldparkplatz in Hamburg-Heimfeld ein zwölfjähriges geistig behindertes Mädchen. Ein 28-Jähriger, der mit seiner Freundin spazieren gehen wollte, war im Vorbeigehen auf das Geschehen in dem Kleinbus aufmerksam geworden. Er verständigte das Busunternehmen, dessen Name und Telefonnummer auf dem Fahrzeug standen. Die Geschäftsführerin des Unternehmens alarmierte die Polizei.