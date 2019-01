Haftstrafe für Plünderungen und Flaschenwürfe bei G20

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen Beteiligung an Plünderungen und Angriffen auf Polizisten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat das Amtsgericht einen Angeklagten zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. "Das war gezielte und sinnlose Gewalt, die über jegliche Form von Protest hinausging, das war purer Vandalismus", sagte die Richterin am Freitag nach Angaben eines Gerichtssprechers. Der 30-jährige Deutsche aus Köln hatte gestanden, am 6. und 7. Juli 2017 Polizisten mit Flaschen und einem Stein beworfen zu haben. Auch war er auf Videoaufnahmen, die ihn beim Plündern eines Supermarkts und einer Drogerie im Schanzenviertel zeigten. An den beiden Geschäften war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro entstanden.