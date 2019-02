Haft und Sicherungsverwahrung für Vergewaltigung gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess gegen einen 57-Jährigen wegen Vergewaltigung einer Prostituierten hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Freitag zehn Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung beantragt. Wie ein Gerichtssprecher weiter mitteilte, stellte die Verteidigung keine konkrete Strafforderung, plädierte aber dafür, den mehrfach vorbestraften Angeklagten in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen.

Der Angeklagte, der sich seit 1987 mit Unterbrechungen im Maßregelvollzug befindet, hatte mit der Prostituierten auf einer Baustelle im Stadtteil St. Georg zunächst einvernehmlich Oralverkehr. Danach zwang er die 45-Jährige, sich auszuziehen, fesselte ihre Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken und vergewaltigte sie. Am Tattag im April vergangenen Jahres hatte der 57-Jährige Freigang.

Bereits mit 25 Jahren hatte der Angeklagte mehrere Frauen überfallen und vergewaltigt. Schon damals, im Jahr 1986, ordnete das Landgericht Lübeck die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Neustadt in Holstein an. Nachdem der gebürtige Hamburger auf Bewährung freigekommen war, tötete er 1994 eine Frau, die er in der Klinik kennengelernt hatte. Auch sie hatte er vor ihrem Tod gefesselt und geknebelt.

Im laufenden Prozess war die Öffentlichkeit auf Antrag der Verteidigung nach der Anklageverlesung ausgeschlossen worden. Das Urteil soll am 15. Februar verkündet werden. Zumindest zum eigentlichen Urteilsspruch sollen Zuschauer zugelassen sein.