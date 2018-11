Haft für tödlichen Messerstich gegen Freund der Ex

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen der Tötung des neuen Freundes seiner Ex-Frau hat das Hamburger Landgericht einen 39-jährigen zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Tat vom 21. Januar dieses Jahres sei ein Totschlag, kein Mord aus niederen Motiven gewesen, erklärte am Montag der Vorsitzende der Strafkammer, Joachim Bülter. Der Tod des 40 Jahre alten Opfers sei völlig sinnlos gewesen. "Das haben Sie allein zu verantworten", sagte Bülter an die Adresse des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von zwölfeinhalb Jahren wegen Mordes beantragt, die Verteidigung eine milde Haftstrafe wegen Totschlags im Affekt.

Nach Feststellung des Gerichts tötete der Angeklagte den 40-Jährigen mit einem Messer vor zahlreichen Zeugen an einer viel befahrenen Straße in Hamburg-Eidelstedt. Zuvor war es an der Tür des Hauses, in dem seine Frau wohnte, zu einem Streit gekommen. Dabei hatte das spätere Opfer Reizgas eingesetzt. Trotz der Auseinandersetzung, der Alkoholisierung von gut zwei Promille und der Einnahme von Methadon sei die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nicht eingeschränkt gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter.