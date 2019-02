G20-Prozess: Aufhebung von zwei Haftbefehlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat im G20-Prozess um die Zerstörungen an der Elbchaussee die Aufhebung zweier Haftbefehle akzeptiert. Die Anklagebehörde habe auf Beschwerden verzichtet, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Um die beiden Haftbefehle hatte es vor dem Prozess ein heftiges Tauziehen zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft gegeben.

Angeklagt sind zwei 18-jährige Abiturienten und zwei Studenten im Alter von 22 und 25 Jahren aus Hessen sowie ein 23-jähriger Gelegenheitsarbeiter aus Frankreich. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch und Mittäterschaft bei Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die beiden 18-Jährigen waren zum Tatzeitpunkt am 7. Juli 2017 noch minderjährig. Bereits kurz nach ihrer Verhaftung im Juni vergangenen Jahres waren sie wieder freigelassen worden.

Nun seien auch die beiden anderen Deutschen freigekommen, weil das Gericht keine Fluchtgefahr mehr sehe, sagte der Sprecher. Außerdem hätten sie bereits acht Monate in Untersuchungshaft gesessen. Ihre Aussagen vor dem Jugendgericht sprachen ebenfalls zu ihren Gunsten. Sie hätten ihre Teilnahme an dem Aufmarsch bestätigt und sich selbst auf Videoaufnahmen wiedererkannt. Jedoch bestritten sie, in die Vorbereitung der Gewalttaten eingebunden zu sein und distanzierten sich von Gewalt. Polizeibeamte hätten als Zeugen erklärt, dass es dafür auch keine Anhaltspunkte gebe. Konkrete Taten wirft die Staatsanwaltschaft lediglich dem fünften Angeklagten aus Frankreich vor.

Der Prozess läuft wegen der jugendlichen Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht hat weitere Verhandlungstermine bis Juni angesetzt.