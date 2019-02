Frau mit Messer in Bus attackiert: Angeklagter in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines Messerangriffs auf eine Frau in einem Linienbus hat das Landgericht Hamburg am Dienstag einen 61-Jähringen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Rechtlich sei die Tat vom 24. Juli 2018 ein versuchter Mord sowie eine schwere und gefährliche Körperverletzung gewesen. Da aber nicht auszuschließen sei, dass der ehemalige Postbeamte schuldunfähig sei, müsse er freigesprochen werden, erklärte das Gericht. Laut einem Gutachter leidet der Angeklagte an einer schweren psychischen Erkrankung. Der 61-Jährige hatte sich auf der Busfahrt durch das Grindelviertel vor die auf einem Einzelplatz sitzende Frau gestellt und plötzlich ein Klappmesser aus der Hosentasche geholt. Er fügte ihr damit völlig unvermittelt mehrere tiefe Schnitte im Gesicht zu. Die Frau sei in Lebensgefahr gewesen.