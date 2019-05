Behindertes Kind missbraucht: Haftstrafe für 79-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines geistig behinderten Mädchens hat das Landgericht Hamburg einen 79-Jährigen zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafkammer erteilte dem Schulbusfahrer am Mittwoch zugleich ein fünfjähriges Berufsverbot, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Bis zur Rechtskraft des Urteils muss der 79-Jährige vorerst in Untersuchungshaft bleiben.

Nach Überzeugung des Gerichts missbrauchte der Angeklagte am 27. November 2018 auf einem Waldparkplatz in Hamburg-Heimfeld eine Zwölfjährige. Ein 28-Jähriger, der mit seiner Freundin spazieren gehen wollte, war im Vorbeigehen auf das Geschehen in dem Kleinbus aufmerksam geworden. Er verständigte das Busunternehmen, dessen Name und Telefonnummer auf dem Fahrzeug standen. Die Geschäftsführerin des Unternehmens alarmierte die Polizei.

Zum Prozessauftakt hatte der Senior über seinen Anwalt erklären lassen, dass er die Anklagevorwürfe in vollem Umfang einräume. Wegen seines verharmlosenden Abwehrverhaltens habe das Gericht die Erklärung nur als Teilgeständnis gewertet, sagte der Sprecher. Der Angeklagte hatte behauptet, die Tat aus einer Gelegenheit heraus einmalig und spontan begangen zu haben.

Auf Veranlassung der Strafkammer wurde jedoch anhand von GPS-Daten festgestellt, dass der 79-Jährige schon Wochen vor der Tat die Fahrtroute und die Reihenfolge beim Absetzen der Schulkinder geändert hatte. Mehrfach sei er mit dem behinderten Mädchen als letztem Kind auf den Waldparkplatz gefahren.

Das habe bei den Richtern ein ungutes Gefühl zurückgelassen, sagte der Gerichtssprecher. Dass die Tat einmalig gewesen sei, könne nicht widerlegt werden. Das behinderte Mädchen sei nicht in der Lage, eine Aussage zu machen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und elf Monate Haft gefordert, der Verteidiger eine Strafe unter zwei Jahren auf Bewährung beantragt. Diesem Antrag habe das Gericht eine klare Absage erteilt. Das Unrecht wiege zu schwer, weil ein Kind mit geistiger Behinderung besonders schutzwürdig sei. Der Angeklagte habe gewusst, dass das Kind nicht über die Tat würde sprechen können. Der 79-jährige habe das Vertrauen der Eltern und seines Arbeitgebers auf schlimmste Weise missbraucht.

Die Strafe hätte deutlich härter ausfallen können, wenn sich der Angeklagte nicht um einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich bemüht hätte. Der pensionierte Eisenbahner hatte der Mutter des Kindes einen Entschuldigungsbrief geschrieben und dem Mädchen 10 000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Der verheiratete Beamte war nicht vorbestraft und arbeitete bei dem Schülerbeförderungsunternehmen als Teilzeitkraft.