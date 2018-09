93-jähriges Überfallopfer schildert vor Gericht Martyrium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um den versuchten Mord an einer 93-Jährigen hat die alte Frau am Dienstag im Hamburger Landgericht ihr Martyrium geschildert. Sie war im März Opfer eines Raubüberfalls in ihrer Wohnung in einem Seniorenheim geworden. Täterin soll eine 39-jährige Frau gewesen sein, die knapp zwei Jahre zuvor in der Wohnanlage eine Lehre gemacht hatte und sich nun vor Gericht verantworten muss.

"Sie hat immer wieder zugestochen", sagte die alte Dame als Zeugin im Gericht aus. "Sie wollte mein Geld." Die 93-Jährige, eine frühere Lehrerin, wirkte zwar gebrechlich und wurde in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Sie konnte sich aber noch an viele Details des Überfalls erinnern.

Die Rentnerin erlitt damals 32 Stich- und Schnittverletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Nach Überzeugung der Anklage klingelte die Täterin an der Wohnungstür der 93-Jährigen und gab sich als Pflegerin aus, um Geld von der alten Frau zu erbeuten.