93-jähriges Opfer sagt im Prozess als Zeugin aus

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um einen Raubüberfall in einem Seniorenheim sagt heute im Hamburger Landgericht das 93 Jahre alte Opfer aus. Die alte Dame soll im März von einer 39-jährigen Frau überfallen worden sein, die knapp zwei Jahre zuvor in der Wohnanlage eine Lehre gemacht hatte. Die Seniorin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach Überzeugung der Anklage klingelte die Angeklagte an der Wohnungstür der 93-Jährigen und gab sich als Pflegerin aus. Die Seniorin öffnete und ging mit ihrem Rollator in Richtung Wohnzimmer. Laut Staatsanwaltschaft umklammerte die Angreiferin die Frau von hinten und stach ihr in den Oberkörper. Das Opfer erlitt 32 Stich- und Schnittverletzungen und schwebte in Lebensgefahr.