79-Jähriger gesteht Missbrauch von behindertem Mädchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Hamburg-Heimfeld hat der 79-jährige Angeklagte am Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Die Tatvorwürfe aus der Anklageschrift würden in vollem Umfang eingeräumt, erklärte der Verteidiger des Angeklagten vor der Strafkammer am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Mitarbeiter eines Schülerbeförderungsunternehmens vor, die geistig behinderte Zwölfjährige am 27. November vergangenen Jahres auf einem Waldparkplatz missbraucht zu haben.

Ein 28-Jähriger, der mit seiner Freundin spazieren gehen wollte, beobachtete das Geschehen in einem geparkten Kleinbus und verständigte das Busunternehmen. Dessen Geschäftsführerin alarmierte die Polizei. Beide Zeugen schilderten den Ablauf detailliert vor Gericht. Der Angeklagte sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft. Haftgrund ist nach Angaben eines Gerichtssprechers Wiederholungsgefahr.