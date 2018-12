52-Jähriger soll Nachbarn erwürgt haben: Mordprozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess am Landgericht Hamburg geht es am Freitag um den gewaltsamen Tod eines 78-Jährigen im Stadtteil Jenfeld. Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Deutscher. Der Vorwurf lautet heimtückischer Mord, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Der arbeitslose Koch soll am Abend des 15. Mai 2018 seinen älteren Nachbarn um Geld angepumpt haben. Weil der Koch das jedoch schon mehrfach getan und die Beträge nur zögerlich zurückgezahlt haben soll, lehnte der Senior die Bitte ab. Aus Wut, Verärgerung oder Enttäuschung habe der 52-Jährige ihn daraufhin geschlagen und mit dem Gürtel eines Bademantels gewürgt.

Der 78-Jährige sei später in seiner Wohnung gestorben. Zeugen fanden seine Leiche am folgenden Tag. Erst bei einer Obduktion sei aufgefallen, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben war. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und verhaftete den 52-Jährigen am 5. Juli.