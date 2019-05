46-Jähriger stirbt - Angeklagte: Es war ein Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um den tödlichen Messerstich auf einen 46-Jährigen in Hamburg-Wilstorf hat die Angeklagte das Geschehen als Unfall dargestellt. Der Vorwurf des Totschlags sei unbegründet, sagte die Verteidigerin der 27-Jährigen am Montag vor der Strafkammer am Landgericht. Die Beweisaufnahme werde ergeben, dass es nicht eine vorsätzliche Tötung, sondern ein tragischer Unfall gewesen sei.

Die beiden hätten seit September 2018 eine Beziehung geführt. Am späten Abend des 22. November sei es in der Wohnung des Mannes zum Streit gekommen. Er habe sie geschubst und eine Schere ergriffen. Beim Kampf um die Schere sei sie am Daumen verletzt worden. Im Wohnzimmer habe sie ein Messer genommen und es sich zum Schutz vor die Brust gehalten. Dann sei er durch die Tür gestürmt und in das Messer gestürzt, erklärte die Verteidigerin im Namen ihrer Mandantin. Dabei habe sie selbst durch den Stoß eine Verletzung am Brustbein erlitten.

Der Anklage zufolge soll die Angeklagte kurz nach Mitternacht mit einem Küchenmesser auf den Oberkörper des 46-Jährigen eingestochen haben. Mit der 8,5 Zentimeter langen Klinge habe sie das Herz und die Lunge so schwer verletzt, dass er wenige Minuten später verblutete.

Zuvor habe er mit seinem Handy noch den Notruf gewählt, sagte die Verteidigerin. Auch die Frau habe versucht, die Retter anzurufen. Dann habe sie mit einer Herzdruckmassage begonnen, um ihn zu retten. "(Die Angeklagte) bedauert den Ablauf der Ereignisse außerordentlich und wünschte, sie hätte das Messer nie in die Hand genommen", erklärte die Anwältin, während ihre Mandantin weinte.

Ein Polizist sagte als Zeuge aus, als er mit gezogener Waffe in die Wohnung kam, habe er die Frau gefragt, wo der Täter sei. Sie habe geantwortet: "Das war ich." In dem Moment habe sie im Schlafzimmer neben dem Mann auf dem Boden gekniet und die Herzdruckmassage gemacht, sagte der 36 Jahre alte Beamte. Wenig später hätten die Sanitäter die Rettungsversuche übernommen, während er die Frau im Wohnzimmer befragte. Als erstes habe er die 27-Jährige über ihre Rechte als Beschuldigte belehrt.

In einem Bericht vermerkte der Beamte später, er habe die Frau zunächst informatorisch befragt und erst dann belehrt. Der Polizist bedauerte diese nach seinen Worten unglückliche Formulierung. Die Verteidigerin argumentierte dagegen, die Aussagen ihrer Mandantin gegenüber der Polizei dürften nicht verwertet werden. Die Beschuldigte sei nicht so belehrt worden, wie es das Gesetz vorschreibe.