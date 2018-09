Prozesse - Halle (Saale)

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Am Landgericht Halle geht heute der Prozess gegen Ex-Mister-Germany Adrian Ursache wegen versuchten Mordes an einem SEK-Beamten weiter. Möglicherweise werde die Verteidigung mit ihren Plädoyers beginnen, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten acht Jahre Haft gefordert. Ursache soll bei der anstehenden Zwangsräumung seines Grundstücks in Reuden (Burgenlandkreis) im August 2016 mit einer Waffe auf den Polizisten geschossen haben. Der Angeklagte bestreitet dies, ebenso ein sogenannter Reichsbürger zu sein. Der Verfassungsschutz rechnet ihn der Bewegung zu.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik, deren Gesetze, Vertreter und Gerichte nicht an. Wann das Urteil gegen den 43-Jährigen gesprochen wird, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft will laut ihrem Plädoyer erreichen, dass er wegen versuchten Mordes, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt wird.

Ursache war 1998 bei einem Schönheitswettbewerb zum "Mister Germany" gewählt worden. Momentan sitzt er in Untersuchungshaft. Der Prozess läuft seit Oktober 2017 unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen.