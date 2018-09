Prozesse - Halle (Saale)

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Am Landgericht Halle geht heute der Prozess gegen Ex-Mister-Germany Adrian Ursache weiter. Ursache, der der "Reichsbürger"-Szene zugerechnet wird, soll bei der anstehenden Zwangsräumung seines Grundstücks in Reuden (Burgenlandkreis) im August 2016 auf einen SEK-Beamten geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten acht Jahre Haft wegen versuchten Mordes gefordert. Die Verteidiger hatten am vergangenen Verhandlungstag einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter der 1. Strafkammer des Landgerichts sowie dessen Beisitzer und die Schöffen gestellt.