Mutmaßlicher Posträuber vor Gericht

Halle (dpa/sa) - Am Landgericht Halle beginnt heute der Prozess gegen einen 28-jährigen mutmaßlichen Posträuber. Am 18. Januar 2017 soll der Angeklagte in Freyburg/Unstrut der Angestellten einer Postagentur mit Bankgeschäft aufgelauert und sie gezwungen haben, gemeinsam mit ihm in ihr Auto zu steigen. Während der Fahrt soll der maskierte Mann die Frau mit einer Waffe bedroht haben. Sie sollte ihm die Schlüssel für die Postagentur aushändigen und erläutern, wie sich der Tresor öffnen lässt. Der Angeklagte, der die Angestellte gefesselt zurück lies, soll rund 20 000 Euro erbeutet haben.

Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung und Freiheitsberaubung. Das Landgericht hat für den Prozess zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Der Beschuldigte hat bislang von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.