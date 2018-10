Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Das alternative Wohnprojekt "Hasi" in der Hafenstraße 7 in Halle muss geräumt werden. Das entschied das Landgericht am Freitag und gab damit einer Klage der Halleschen Wohnungsgesellschaft HWG statt, wie ein Gerichtssprecher bestätigte.

Um das besetzte Objekt gab es seit längerem Querelen. Es wurde von einem Verein genutzt. Die HWG verständigte sich nach eigenen Angaben auf einen befristeten Vertrag bis 31. Januar 2018. Der Verein zog dann allerdings nicht aus. Die HWG ist Eigentümerin der Hauses und des dazugehörigen Geländes. Sie will nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung über weitere Schritte entscheiden.