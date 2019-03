Schüsse im Rockermilieu: Prozessauftakt in Hagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hagen (dpa/lnw) - Ein mutmaßliches Mitglied des Rockerclubs "Bandidos MC" muss sich von heute an wegen Mordversuchs vor dem Hagener Schwurgericht verantworten. Der Angeklagte soll dabei gewesen sein, als in Hagen am 13. Oktober 2018 aus einem fahrenden Auto auf ein anderes Fahrzeug geschossen worden ist. Darin saß laut Anklage ein Mitglied der Rocker-Gruppierung "Freeway Riders MC". Insgesamt fielen vier Schüsse. Unklar ist, wer die Schüsse abgegeben hat. Neben dem 31-jährigen Angeklagten soll noch ein Beifahrer gesessen haben. Verletzt wurde bei der Tat niemand.