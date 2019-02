Prozess um Zerstörung des Güstrower Borwinbrunnens beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Vor dem Amtsgericht Güstrow beginnt am heutigen Mittwoch der Prozess um die Zerstörung des Güstrower Borwinbrunnens in der Silvesternacht 2017/18. Ein 31-jähriger Mann soll Feuerwerkskörper in der Wasserschale des Brunnens angezündet und die Schale so abgesprengt haben. Ihm wird neben dieser Straftat unerlaubter Besitz von verbotenen pyrotechnischen Gegenständen und von Rauschgift vorgeworfen. Die Polizei war durch Handyvideos auf den Mann aufmerksam geworden. Er hatte die Tat daraufhin gestanden. Der Schaden wurde auf rund 110 000 Euro geschätzt.