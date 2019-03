Prozess um unhaltbare Zustände in Pflegeeinrichtung beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow/Krakow (dpa/mv) - Drei Jahre nach der Aufdeckung schwerer Missstände in einer privaten Pflegeeinrichtung in Krakow beginnt heute vor dem Amtsgericht Güstrow der Prozess gegen die 33-jährige ehemalige Betreiberin. Sie muss sich wegen Freiheitsberaubung in mehreren Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Betrug verantworten.

Der Fall war im April 2016 bekannt geworden, als der Landkreis Rostock wegen erheblicher Mängel die Räumung von zwei Pflegeheimen in Krakow am See anordnete. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Die Ermittlungen ergaben, dass Pflegebedürftige in Zimmern eingesperrt und nachts im Haus alleingelassen wurden. Besuche seien nur nach Ankündigung möglich gewesen, und die Angeklagte habe allein bestimmt, wann ein Arzt gerufen wurde. Ausgang habe es sporadisch und nur mit Zustimmung der Betreiberin gegeben. Patienten, die eigentlich in einer Wohnung leben sollten, seien in unhygienischen Verhältnissen im Keller untergebracht worden.