Sohn erschlägt Mutter und betoniert sie ein: 13 Jahre Haft

Göttingen (dpa/lni) - Weil er seine Mutter erschlagen und die Leiche einbetoniert hat, muss ein Mann aus Herzberg am Harz für 13 Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Göttingen sprach den 48-Jährigen am Freitag des Totschlags schuldig. Der berufslose Angeklagte habe seine 74 Jahre alte Mutter im September 2017 mit einem Schürhaken im Streit erschlagen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Dabei sei es möglicherweise auch um die Weigerung der Frau gegangen, weiterhin für den Unterhalt des 48-Jährigen aufzukommen. Etwa 14 Tage nach der Tat habe der Sohn die Leiche in einer Blumenbank im Wohnraum ihres Hauses in Herzberg einbetoniert. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten.