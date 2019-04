BHG: Prozess muss neu aufgerollt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Ein Prozess um illegale Millionen-Geschäfte mit dem Iran muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil das Landgerichts Göttingen vom Februar 2018 wegen eines Rechtsfehlers aufgehoben. Das Landgericht hatte einen Unternehmer wegen Verstoßes gegen das Handelsembargo der EU gegen den Iran und wegen Betruges zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt.

An den Göttinger Feststellungen zum Tatgeschehen hatte der BGH in seinem am Freitag veröffentlichten Beschluss zwar nichts auszusetzen (Az. 3 StR 286/18). Auch die Verurteilung wegen Verletzung des Iran-Embargos sei nicht zu beanstanden. Doch die Bewertung der Taten als Betrug sei nicht korrekt. Deshalb müsse der Prozess vor einer anderen Kammer des Landgerichts noch einmal geführt werden.

Der Unternehmer und sein Vater hatten mit ihrer Firma in Göttingen in den Jahren 2013 und 2014 das damals geltende Iran-Embargo der EU umgangen. Sie verkauften für mehr als acht Millionen Euro Chemikalien auf dem Umweg über Dubai und Tadschikistan an eine Firma in Teheran. Im Iran sollten die Chemikalien als Katalysatoren bei der Benzin-Herstellung dienen.

Statt der bestellten Ware lieferten die Unternehmer aber nur billige Imitate, die sie aus China bezogen hatten. Dabei wurden sie laut Gericht möglicherweise selbst von ihrem chinesischen Lieferanten übers Ohr gehauen. Denn die Chemikalien kamen zwar im Iran an, konnten dort aber nicht die erhoffte Funktion erfüllen.