Angeklagter: Messerstiche sollten nur kampfunfähig machen

Göttingen (dpa/lni) - Im Prozess um tödliche Messerstiche in der Göttinger Innenstadt hat der Angeklagte am Montag ein Geständnis abgelegt. Der 20-Jährige gab zu, in der Nacht zum 1. Dezember 2018 wiederholt mit einem Messer auf einen 28-Jährigen eingestochen zu haben. Er habe dabei erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, sagte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Göttingen. Das Opfer, das laut Anklage mehrere bis zu zwölf Zentimeter tiefe Stiche in den Oberkörper und ein Bein erlitt, war wenig später im Krankenhaus gestorben.

"Ich bedauere meine Tat zutiefst", erklärte der Angeklagte, der eine vorbereitete schriftliche Aussage verlas. Er entschuldigte sich bei der Familie des Opfers und sagte: "Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen." Er habe den 28-Jährigen nicht töten, sondern nur durch Messerstiche kampfunfähig machen wollen. Der Mann steht wegen Totschlags vor Gericht.

Das spätere Opfer habe er erst am Tatabend kennengelernt, sagte der Angeklagte. Zusammen mit anderen Männern habe man Schnaps getrunken sowie Haschisch und Kokain konsumiert. Wie es dann zum Streit gekommen sei, wisse er nicht mehr, erklärte der 20-Jährige. Auf jeden Fall habe der 28-Jährige ihn beleidigt und geschlagen. Als er dachte, sein Kontrahent zöge ein Messer, habe er sein eigenes Klappmesser zur Hand genommen und zugestochen.

Am Tag nach der Tat hatte sich der unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vorbestrafte 20-Jährige der Polizei gestellt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest.