47-Jähriger weist Vorwurf des Muttermordes zurück

Göttingen (dpa/lni) - Ein 47-Jähriger hat vor dem Landgericht Göttingen bestritten, seine Mutter mit einem Schürhaken erschlagen und die Leiche anschließend einbetoniert zu haben. Sein Mandant weise die Vorwürfe zurück, erklärte einer der beiden Verteidiger zum Prozessauftakt am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Habgier vor. Er soll es auf das Geld der Mutter abgesehen haben. Laut Anklage hat er die 74-Jährige im Frühherbst 2017 in deren Haus in Herzberg am Harz umgebracht. Anschließend habe er die Tote im Wohnzimmer des Hauses in eine Blumenbank gelegt und diese dann mit Beton ausgegossen. Das Opfer war nach mehr als einem halben Jahr von einem Polizeihund aufgespürt worden. Für den Prozess sind vorerst 13 Verhandlungstage bis März kommenden Jahres angesetzt.