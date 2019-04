25-Jähriger muss wegen tödlicher Messerstiche in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) – Weil er in einem Haus, das auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, einen Mitbewohner erstochen hat, kommt ein 25 Jahre alter Mann aus Eritrea in die Psychiatrie. Im Urteil des Totschlagsprozesses habe das Landgericht Göttingen am Montag die Unterbringung des Mannes im Maßregelvollzug angeordnet, teilte eine Sprecherin mit. Die Kammer folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Maßregel auf Bewährung gefordert.

Der Beschuldigte hatte am 1. Juni vergangenen Jahres einen 28 Jahre alten Mann aus dem Sudan im Hausflur unvermittelt angegriffen und mit einem Messer auf ihn eingestochen. Das Opfer war noch am Tatort an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das Gericht geht davon aus, dass der 25-Jährige die Tat aufgrund einer krankhaften seelischen Störung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat.