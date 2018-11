Sohn wegen brutalen Angriffs auf Vater vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Ein 31-Jähriger muss sich ab heute am Landgericht Görlitz wegen einer beinahe tödlichen Messerattacke auf seinen Vater vor gut zehn Monaten verantworten. Der Mann aus Zittau (Landkreis Görlitz) ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 5. Januar in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser mindestens acht Mal auf den Älteren eingestochen und lebensgefährlich an Rücken und Hinterkopf verletzt zu haben. Zuvor habe der Sohn den Vater am Hals gepackt und auf dessen Bett gedrückt, nachdem dieser sich über das Essen beschwert hatte. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstermine bis zum 5. Dezember terminiert.