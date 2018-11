Prozess um brutale Attacke auf Vater: Geständnis angekündigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Im Streit um das Essen soll ein Mann in Zittau (Landkreis Görlitz) mit einem Küchenmesser auf seinen Vater losgegangen sein. Der 55-Jährige bezahlte die Kritik an Hähnchen mit Knödel und Bohnen fast mit dem Leben. Am Montag begann am Landgericht Görlitz der Prozess gegen den Sohn. Der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte 31-Jährige wolle aussagen und die Taten einräumen, aber erst wenn der psychiatrische Gutachter dabei sei, sagte der Verteidiger. Sein Mandant könne sich aber nicht erklären, wie es dazu gekommen sei.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte seinen Vater am 5. Januar in der gemeinsamen Wohnung zunächst am Hals gepackt und auf sein Bett gedrückt, als dieser sich über die Menüwahl beschwerte. Danach habe er mindestens acht Mal auf ihn eingestochen und an Rücken und Hinterkopf schwer verletzt. Der Mann überlebte nur dank Notoperation.

Laut Anklage war es nicht der erste Angriff des Sohnes auf den Vater. Bereits 2016 soll der Single den Älteren mit einem Schlagring verletzt haben, um das Gerät auszuprobieren. Das Opfer sprach am Rande der Verhandlung von "Affekthandlungen". Der 55-Jährige ist Zeuge in dem Prozess, der am 30. November fortgesetzt wird.