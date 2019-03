Mutter lässt Tochter sterben: Prozess in Görlitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Eine 70-Jährige aus Lauta (Landkreis Bautzen) muss sich heute im Görlitzer Landgericht wegen Totschlags durch Unterlassen an ihrer Tochter verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Rentnerin vor, der pflegebedürftigen 41-Jährigen nicht geholfen zu haben, als sich ihr Gesundheitszustand Anfang November 2017 akut verschlechterte. Sie habe keinen Arzt geholt, als die Tochter bettlägerig wurde und nicht mehr gegessen habe. Die Frau starb am 12. Dezember an multiplem Organversagen, die Mutter habe deren Tod zumindest billigend in Kauf genommen. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage terminiert.