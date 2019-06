Mord an 90-Jähriger: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Im Prozess um den Mord an einer 90-Jährigen in Görlitz hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag lebenslange Haft mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. "Sie haben die alte Frau ausspioniert, ihr ein Kissen höchstwahrscheinlich bis zur Bewusstlosigkeit aufs Gesicht gedrückt, ihr dann das Gesicht mit Pflaster zuklebt, sie ins Bett gelegt und ihrem Schicksal überlassen", sagte Staatsanwalt Sebastian Mattieu bei seinem Plädoyer.

Die Frau starb im August 2018 in ihrer Wohnung. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte ihr zuvor vor einem Supermarkt in Görlitz die Handtasche samt Wohnungsschlüssel gestohlen haben, um einbrechen zu können. Tatmotiv waren laut Mattieu Geldprobleme. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe auf Zeit - wegen Raub mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung. Der Angeklagte gab an, die Frau habe noch gelebt, als er die Wohnung verlassen habe.

Fest steht, dass der Arbeitslose noch in der Tatnacht versuchte, mit der Geldkarte des Opfers Geld abzuheben. Wegen eines falschen Pins kehrte er in die Wohnung zurück. Das würden die Geodaten verraten, sagte der Staatsanwalt. Dabei soll er auch die Spuren seiner Tat verwischt haben. Der Versuch, mit dem falschen Pin Geld abzuhaben, führte die Polizei auf seine Spur. Ende August 2018 wurde der Mann verhaftet. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Nachgewiesen wurden dem Angeklagten, der die polnische Staatsbürgerschaft hat, auch 26 weitere Straftaten, bei denen ältere Menschen Opfer waren. Er soll hauptsächlich auf Friedhöfen in Ostsachsen und Dresden Frauen ausgeraubt haben, um an Geld und Wertgegenstände zu kommen. Diese Taten räumte der 34-Jährige ein und entschuldigte sich bei den Opfern.

Nach den Plädoyers unterbrach das Gericht am Donnerstag den achtstündigen Verhandlungsmarathon. Der Angeklagte erhalte am 8. Juli die Möglichkeit einer letzten Stellungnahme. Dann soll auch das Urteil gesprochen werden.