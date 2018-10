Prozess um fast tödlichen Messerstich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 53 Jahre alter Angeklagter hat im Prozess wegen versuchten Totschlags eingeräumt, auf seinen Bruder mit einem Brotmesser eingestochen zu haben. Der Stich sei Folge einer Rangelei der Brüder gewesen, sagte der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Gera. Er habe versucht sich zu wehren. Der Mann habe sich auch bei seinem Bruder entschuldigt, sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Der Bruder war als Zeuge geladen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Dezember 2017 in Mertendorf (Saale-Holzland-Kreis) nach einem Streit und einer Rangelei mit seinem Bruder ihm ein Brotmesser in den Hals gestochen zu haben. Dabei wurde sein Bruder lebensgefährlich verletzt. Er erlitt weitere Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand. Der Angeklagte war laut Anklage zum Tatzeitpunkt stark betrunken. Das bestritt der Mann vor Gericht. Er habe zuvor Alkohol getrunken, aber nicht in einem großen Maß. Beide Männer lebten zum Tatzeitpunkt mit ihrer pflegebedürftigen Mutter in einem Haus.