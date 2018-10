Prozess: Mann soll Bruder mit Brotmesser attackiert haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 53 Jahre alter Mann muss sich von heute an wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Gera verantworten. Der Deutsche soll laut Staatsanwaltschaft in Mertendorf (Saale-Holzland-Kreis) nach einem Streit seinem Bruder mit einem Brotmesser in den Hals gestochen haben. Der mutmaßliche Angreifer sei zu dem Tatzeitpunkt im Dezember vergangenen Jahres stark betrunken gewesen, hieß es beim Landgericht. Der Bruder habe Schlimmeres verhindern können, in dem er sich gegen den Angriff wehrte. Dennoch wurde er laut Gericht lebensgefährlich verletzt und erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand.