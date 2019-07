Prozess in Gera: Angeklagte räumen Kindesmissbrauch ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 31 Jahre alter Mann und eine junge Frau haben vor dem Landgericht Gera eingeräumt, ein fünf Monate altes Mädchen missbraucht zu haben. Wie Staatsanwältin Dagmar Weber am Montag in ihrer Anklage vortrug, sollen sich die Beschuldigten im Juli 2016 auf den Missbrauch verständigt haben. Demnach soll die damals 16-Jährige sexuelle Handlungen an dem Baby vorgenommen haben, die der Mann mit einem Smartphone aufgenommen haben soll.

In ihren Aussagen bestätigten die Deutschen die Vorwürfe weitgehend, machten in Details aber andere Angaben. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft zudem vor, seine leibliche, zum Tatzeitpunkt vier Jahre alte Tochter ebenfalls missbraucht zu haben. Dies stritt er ab.