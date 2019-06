Zwei Schläger nach brutaler Attacke an Tankstelle verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Nach einer heftigen Schlägerei an einer Tankstelle in Fulda hat das Landgericht zwei Männer verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, einen 38-Jährigen im Streit attackiert und verletzt zu haben. Der 34-jährige Haupttäter wurde am Mittwoch wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 39-jährige Mittäter kam mit einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung davon.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Haupttäter fünf Jahre und zehn Monate Haft gefordert - wegen versuchten Totschlags. Doch eine Tötungsabsicht konnte das Gericht dem Mann nicht nachweisen. Der Richter sagte, die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen. Es sei nicht einmal klar, wer mit der Schlägerei angefangen hatte.

Die beiden Angeklagten hatten an der Tankstelle Nachschub an Alkohol besorgt, der Geschädigte war auf dem Nachhauseweg nur zufällig mit ihnen ins Gespräch gekommen, hatte zuvor aber ebenfalls getrunken. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie einer der Angeklagten das Opfer plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht schlägt. Als der 38-Jährige bewusstlos am Boden lag, attackierten die beiden Angeklagten den Mann weiter brutal mit Schlägen und Fußtritten gegen Kopf und Körper. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.