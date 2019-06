Nach Angriff auf Asylbewerber in Friedland: Prozessbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Wegen einer Attacke auf zwei Asylbewerber in Friedland bei Neubrandenburg müssen sich seit Montag zwei Tatverdächtige vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Einem 22-Jährigen und einem 31-Jährigen werden gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Vorfall hatte sich am 19. April 2018 am Naherholungsgebiet Mühlenteich ereignet. Die geschädigten Männer aus Eritrea sollen damals auf Rädern an etwa sechs Betrunkenen vorbeigefahren sein, die sich mit zwei Hunden dort aufhielten. Die Angeklagten sollen die Geschädigten gestoppt, geschlagen und ihre Räder in den Teich geworfen haben. Ein mutmaßlicher Komplize ist laut Staatsanwaltschaft untergetaucht.

Die Opfer hatten nach Angaben der Polizei keine erkennbaren Verletzungen erlitten und waren in ihre Unterkunft zurückgekehrt, so dass der Vorfall erst später bekannt wurde. Bei den Angeklagten waren damals fast zwei Promille Alkohol gemessen worden. Das Duo war laut Polizei bislang wegen diverser Straftaten bekannt, aber nicht wegen politisch motivierter Taten.

Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil angeblich die Hunde auf die Asylbewerber gehetzt wurden. Das bestätigten die polizeilichen Ermittlungen aber nicht, hieß es später.