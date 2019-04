Zahlkartenfälschung und Computerbetrug: Vier Angeklagte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Männer und eine Frau haben sich seit Mittwoch wegen Zahlkartenfälschung und Computerbetruges vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge soll der 44 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter zwischen 2016 und 2018 in fast 2400 Fällen mit Kontodaten, die an Kartenlesegeräten ausgespäht wurden ("Skimming"), Scheckkarten-Dubletten hergestellt haben. Mit diesen wurden an Automaten weltweit Geld abgehoben. Der von der Staatsanwaltschaft errechnete Schaden beläuft sich auf 7000 Euro, dürfte jedoch in Wirklichkeit ein Vielfaches betragen, weil Schäden durch Karteneinsätze im Ausland mitunter schwerer nachvollziehbar seien, sagte der Staatsanwalt.

Am ersten Verhandlungstag kündigten sowohl der mutmaßliche Haupttäter als auch die drei Mitangeklagten - darunter die Lebensgefährtin (29) des 44-Jährigen - Geständnisse an. Das Gericht signalisierte vor diesem Hintergrund eine Haftstrafe von bis zu sechs Jahren für den mutmaßlichen Haupttäter. Die drei Mitangeklagten, die teilweise nur Gehilfen gewesen sein sollen, haben Aussicht auf Strafen von bis zu drei Jahren. Alle Angeklagte sind seit rund einem Jahr in Untersuchungshaft.

Sollten Geständnisse abgegeben werden, dürfte sich der Prozess erheblich abkürzen. Ursprünglich wurden 13 Verhandlungstage bis Ende Juni terminiert.