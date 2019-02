Waffen und Munition in der Wohnung gesammelt: Geldstrafe

04. Februar 2019 15:13 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er in seiner Wohnung ein ganzes Arsenal an unterschiedlichen Waffen und Bundeswehrmunition gehortet hatte, ist ein 41 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter am Montag vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 1350 Euro (90 Tagessätze) verurteilt worden. Über die Bestellung von zwei verbotenen Laserzielprojektoren bei einem chinesischen Unternehmen kam die Zollfahndung 2018 auf die Wohnung des Angeklagten. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Ermittler Waffen und Munition: Neben den Projektoren fanden sich unter anderem zahlreiche Messer, metallene Wurfsterne und Schlagringe.

Schon beim Besuch der Polizei zeigte sich der Angeklagte einsichtig und verzichtete von sich aus auf die Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände. Vor Gericht beteuerte er, von der Strafbarkeit des Laserzielprojektors nichts gewusst zu haben.