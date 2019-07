Vier Jahre Haft für erfolglosen Parkhaus-Räuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er überfiel in einem Frankfurter Parkhaus ein älteres Ehepaar - dafür ist ein 45 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Landgericht Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafkammer ordnete neben der Haftstrafe auch die Unterbringung des drogenabhängigen Mannes in einer Therapieeinrichtung an. Eine ähnliche Maßnahme in der Vergangenheit habe dazu geführt, dass der Angeklagte zwölf Jahre lang "clean" geblieben sei, sagte der Vorsitzende Richter: "Wir geben Ihnen nun die letzte Chance." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann hatte die 74 und 75 Jahre alten Eheleute hatten im August vergangenen Jahres zunächst höflich angesprochen mit den Worten: "Entschuldigen Sie, ich brauche Ihr Geld". Kurze Zeit später zog er jedoch ein Messer und hielt es der Frau an den Hals. Passanten wurden auf die lauten Schreie der Opfer aufmerksam, verfolgten den flüchtenden Räuber und hielten ihn fest. Das überfallene Paar kam mit dem Schrecken davon.