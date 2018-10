Urteil um Messerangriff in Schnellrestaurant erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um einen brutalen Messerangriff in einem Schnellrestaurant im Frankfurter Hauptbahnhof wird heute das Urteil erwartet. Das Landgericht Frankfurt will entscheiden, ob der 48 Jahre alte Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Er soll sich von "dunklen Mächten" und dem Teufel verfolgt gefühlt haben. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres in dem Restaurant im Frankfurter Hauptbahnhof zunächst einen Service-Mitarbeiter mit dem Messer angegriffen zu haben. Dann soll er einen 75 Jahre alten Kunden in der Warteschlange mit 95 Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.