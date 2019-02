Überfall auf Juwelier: Angeklagter bestreitet Tatvorwurf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Mittäterschaft bei einem schweren Raubüberfall auf einen Juwelier im Main-Taunus-Zentrum ist am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen einen 33-Jährigen eröffnet worden. Am ersten Verhandlungstag bestritt der Angeklagte, im Februar 2014 bei der Tat dabei gewesen zu sein. Seinerzeit war das Geschäft von drei bewaffneten Räubern überfallen worden. Die Täter hatten die Vitrinen und Glasschränke mit Äxten zertrümmert und Uhren im Gesamtwert von 543 000 Euro erbeutet.

Bereits im November vergangenen Jahres war der 30 Jahre alte Bruder des Angeklagten vom Landgericht zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der mutmaßliche Mittäter saß zu dieser Zeit noch wegen einer ähnlichen Tat in Österreich in Strafhaft und wurde erst Ende des Jahres nach Deutschland ausgeliefert. Vor Gericht benannte er einen Rechtsanwalt als Alibi-Zeugen, der am Tattag mit ihm in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica zusammen gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft geht gleichwohl von ihm als Mittäter aus: Er sei zum gleichen Zeitpunkt wie sein Bruder nach Deutschland eingereist und bei einer Verkehrskontrolle im Auto geblitzt worden. Darüber hinaus lasse auch die Auswertung der Video-Überwachung in dem Geschäft Rückschlüsse auf seine Beteiligung an der Tat zu.

Der dritte Täter ist der Justiz weiterhin nicht bekannt. Die Strafkammer hat zunächst drei Fortsetzungstermine bis Ende Februar anberaumt. Ob und wann der Rechtsanwalt aus Montenegro als Zeuge vernommen werden soll, ist noch unklar.