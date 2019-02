Taxifahrer als Drogenkurier: 20 Monate Bewährungsstrafe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er sich als Drogenkurier betätigt hatte, ist ein 31 Jahre alter Taxifahrer am Dienstag vom Landgericht Frankfurt zu einem Jahr und acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hatte im April 2017 fünf Kilogramm Marihuana in seinem Taxi quer durch Frankfurt gefahren, war jedoch an einer Autobahnausfahrt von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten konnten am Zielort auch weitere Hintermänner aufgreifen.

Die Auftraggeber wurden zwischenzeitlich zu Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Dem geständigen Taxifahrer hielt das Gericht zugute, dass er sich mittlerweile aus der Drogenszene verabschiedet und eine Familie gegründet hat. Er sollte für den Transport der illegalen Fracht 250 Euro erhalten.