Stiche mit Schere: Prozess um versuchten Totschlag

07. Juni 2019 01:25 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lebensgefährliche Stiche mit einer Schere bei einem Trinkgelage stehen vom heutigen Freitag an im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 30 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags. Laut Anklage kam es im Juni vergangenen Jahres in der Wohnung des später verletzten Pärchens in Frankfurt-Zeilsheim zunächst zum Streit. Plötzlich soll der angeklagte Pole die Schere geschnappt und damit die 33 Jahre alte Frau und den 44 Jahre alten Mann erheblich verletzt haben. Anschließend richtete er den Ermittlungen zufolge die Schere gegen sich selbst und rannte schreiend aus dem Haus. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst sechs Verhandlungstage bis Anfang Juli terminiert.