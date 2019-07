Spionage für indischen Auslandsgeheimdienst: Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei indische Staatsangehörige wird wegen Spionage für den indischen Auslandsgeheimdienst in absehbarer Zeit vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gemacht. In dem Prozess gehe es um Informationen über die oppositionelle Sikh-Szene und Kaschmir-Bewegung in Deutschland, die sich die Beschuldigten beschafft und an den Geheimdienst "Research & Analyses" weitergegeben haben sollen, sagte Gerichtspräsident Roman Poseck am Donnerstag. Der Staatsschutzsenat prüfe derzeit die Eröffnung des Hauptverfahrens - Verhandlungstermine stehen nach OLG-Angaben noch nicht fest.