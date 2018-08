Sexueller Missbrauch: Gericht prüft Sicherungsverwahrung

10. August 2018 01:33 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor gut sechs Jahren ist ein Mann wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs seiner beiden minderjährigen Stieftöchter zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Heute entscheidet das Landgericht Frankfurt, ob der 58-Jährige möglicherweise in Sicherungsverwahrung kommt.

Beim Urteil im März 2012 war die Maßnahme unter Vorbehalt ausgesprochen worden. Entscheidend für die Anwendung wird die Expertise eines psychiatrischen Sachverständigen sein, der sich vor Gericht zur Persönlichkeitsentwicklung des Mannes in den vergangenen Jahren äußert. Der 58-Jährige hatte laut Urteil zwischen 1998 und 2009 die beiden Stieftöchter in Frankfurt und Mainz in mindestens 16 Fällen sexuell missbraucht.