Raubmord an Schmuckhändler: Plädoyers

24. September 2018 02:13 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Raubmord an einem Schmuckhändler in Frankfurt sollen heute die Anwälte der Nebenkläger sowie die Verteidiger der drei Angeklagten plädieren. Vor dem Landgericht Frankfurt müssen sich seit Ende Mai drei zwischen 20 und 27 Jahre alte Männer wegen des Raubüberfalls im Oktober vergangenen Jahres verantworten, bei dem der 78 Jahre alte Geschäftsmann getötet und seine Ehefrau gleichen Alters schwer verletzt worden waren. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in der vergangenen Woche Haftstrafen von bis zu 13 Jahren und neun Monaten gefordert.